M5S,Salsi:epurata dal video per volere di Grillo

"Mi aspettavo che Bugani volesse parlarne direttamente e che spiegasse cosa era successo. C'è il timore ad affrontare cose gravi che potrebbero generare discussioni e polemiche e non si sa come affrontarle. Se ho riconosciuto chi mi offende? Di questo preferisco non parlarne. Aspettavo che volessero affrontare loro la cosa", ha aggiunto l'attivista del movimento.



"Mi sembrava opportuno, visto che le voci sono riconoscibili, che fossero le persone coinvolte a spiegare quello che era successo. Tra di noi ci sono stati confronti, ne abbiamo parlato in luoghi riservati. Abbiamo fatto incontri chiusi, sarebbe però opportuno fare degli incontri pubblici ma non ho idea se ci sia la volontà di affrontare pubblicamente questa cosa".



Video di Bologna, "io bloccata da Grillo e Casaleggio"

Massimo Bugani e Marco Piazza, gli altri consiglieri bolognesi, hanno girato un ulteriore video in cui rendono noto l'operato svolto a Bologna non coinvolgendo però Federica Salsi. In merito a ciò lei stessa afferma: "I consiglieri comunali a Bologna sono tre e quel video ne rappresenta solo due, l'informazione che è passata non è completa, è parziale. L'assemblea aveva chiesto che questo video fosse rifatto con tutti e tre. Io e Marco avevamo dato disponibilità di rifare il video con tutti e tre, aspettavamo che Bugani rispondesse e la risposta l'abbiamo trovata sulla stampa e diceva che, per mettere il video sul blog di Beppe Grillo, era necessario che io non ci fossi. Dalla riunione è emerso che sembra che siano stati Grillo e Casaleggio a chiedere un video di resoconto del nostro lavoro ma senza di me".



"La tv serve a far conoscere il movimento"

Sul ruolo della televisione, Federica Salsi aggiunge: "Sarebbe opportuno che i consiglieri del Movimento 5 Stelle potessero far conoscere il Movimento 5 Stelle attraverso la tv per come è adesso, per come lavora sul territorio, per come è strutturato, anche perché ci si possa fare a livello nazionale un'idea di come si sta lavorando. Grillo? Il suo ruolo è fondamentale perché catalizza le persone, senza di lui noi non verremmo ascoltati. Il problema è come vengono catalizzate queste persone, se si opera stimolando un confronto e una proposta alle soluzioni dei problemi è un catalizzatore positivo, se invece le persone vengono catalizzate sull'onda dell'emotività e del dissenso, non si crea proposta ma protesta".



"Si tace per paura di far svanire un sogno"

Sui danni che questa storia possa arrecare al movimento, Federica Salsi conclude: "Non si parla di quanto accaduto, perché c'è il timore di distruggere un sogno. Facciamo finta di non vedere le cose brutte, perché sono talmente brutte che non sappiamo come gestirle, ed è talmente tanto grande il progetto che vogliamo portare avanti, che non ci dedichiamo a quello ma ad altro, cioè al progetto del movimento. Non capendo che se non ci si occupa di quelle cose lì il progetto crolla, come un castello di carta. C'è talmente tanta voglia di rivalsa che si è disponibili ad accettare cose che, in un contesto diverso, uno non sarebbe disponibile ad accettare".