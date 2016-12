foto Ansa

- Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non sponsorizza alcuna soluzione di governo per il dopo elezioni. Il Colle ha diramato una nota precisando che il Capo dello Stato ha soltanto richiamato in modo inconfutabile i termini obiettivi in cui il problema della formazione del nuovo governo si porrà, una volta concluso il confronto elettorale, nel rapporto tra le forze politiche e il nuovo inquilino del Colle.