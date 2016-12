19:05

- Il governo sta pensando all'arresto differito per scongiurare le violenze di piazza. L'annuncio arriva dal ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, intervenuta al Senato in merito agli scontri di mercoledì. Le forze dell'ordine, spiega, in certi momenti "non possono che far passare chi viene alle manifestazioni con caschi e passamontagna" per evitare il peggio. Meglio fermarli in un secondo momento, dice ancora la Cancellieri.