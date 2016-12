- Il segretario del Pdl, Angelino Alfano, ha avuto un breve incontro Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli, mentre nella sede del partito si è svolta la riunione con i coordinatori regionali e provinciali per discutere della data e dell'organizzazione delle primarie del Pdl. Alfano ha poi confermato che le primarie si terranno, come previsto, il 16 dicembre.

Alfano, dopo aver visto Berlusconi, è rientrato in via dell'Umiltà per proseguire il confronto con i coordinatori. A chi gli chiedeva se la stessa data valesse anche per le primarie a livello locale, il segretario del Pdl ha risposto: "Di questo non abbiamo parlato. Abbiamo stabilito le primarie a livello nazionale, non mi sembra poco"

ALFANO PARTE DALLA SARDEGNA

L'appuntamento e' per sabato pomeriggio, alle 17, alla Fiera della Sardegna di Cagliari. Angelino Alfano aprira' in quell'occasione la campagna per le primarie del Pdl, in qualita' di candidato.

BIANCOFIORE: "BERLUSCONI HA CEDUTO A NOMENKLATURA"

"Berlusconi ha sempre detto di essere contrario fin dal primo momento alle primarie, poi ha ceduto alla nomenclatura perche' lui non impone ma cerca di persuadere". Lo afferma la coordinatrice del Pdl del Trentino, Michaela Biancofiore, arrivando in via dell'Umilta' per la riunione dei coordinatori locali del partito e il segretario Angelino Alfano. Quanto alla sua candidatura alle primarie spiega: "Mi candido perche' almeno una voce berlusconiana ci deve essere".

LORENZIN: "PARTITA LA MACCHINA"

''Teso l'incontro di Berlusconi e Alfano sulle primarie? No, sono favole. Siamo abituati ai retroscena dei giornali. Quello che conta sono i fatti. La macchina e' partita. Si stanno raccogliendo le firme. Domenica c'e' la presentazione ufficiale delle dei candidati. Sara' un grandissimo successo. Per noi e' un esperimento che facciamo con tempi brevi'', lo ha detto Beatrice Lorenzin, che cura la parte organizzativa delle primarie.