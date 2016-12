foto Ansa Correlati Dossier - Tutto sullo scandalo Lazio

- Non ce ne si libera, peggio dell'erbaccia. Le spese folli di Fiorito aleggiano sulla gestione del Pdl, nonostante l'ex capogrupppo della Regione Lazio se ne sia andato. Ed ecco i 3.300 euro della rata mensile del suo Suv , i 319 di multa presi con l'auto di servizio per eccesso di velocità, i 9mila per un viaggio fatto da Batman "per ragioni di servizio". I creditori bussano alla porta al Pdl, ma il partito dice di non avere soldi in cassa. E ora chi paga?