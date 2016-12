foto Ansa

- "Per quanto mi riguarda, salvo che la Lega decida diversamente, con noi all'opposizione a Roma e il Pdl al governo non c'è la minima possibilità di fare l'accordo per le elezioni politiche, sarebbe contro natura". Lo ha detto Roberto Maroni alla presentazione del suo libro, precisando che in Lombardia è diverso: "Lega e Pdl sono insieme al governo".