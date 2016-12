foto LaPresse

17:08

- La Camera dei deputati ha votato la fiducia chiesta dal governo sull'articolo 2 della Legge di stabilità con 433 voti favorevoli. I no sono stati 85 e 18 gli astenuti. E' la seconda della giornata dopo quella ottenuta sull'articolo 1. In serata poi l'aula di Montecitorio voterà la fiducia sull'articolo 3, mentre il via libera è atteso per domani.