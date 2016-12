foto LaPresse Correlati Chi vincerà? Scegli e vota

19:40 - Silvio Berlusconi e Angelino Alfano si sono incontrati a palazzo Grazioli per affrontare il nodo delle primarie del Pdl. Presenti anche Gianni Letta e Niccolò Ghedini. Alfano, come nell'ultimo ufficio di presidenza, ha cercato di convincere Berlusconi a farle svolgere. Il braccio di ferro è iniziato dalla mattina. Poi il comunicato ufficiale: la data delle primarie si deciderà giovedì.

"Chiediamo da mesi - hanno commentato i due candidati, Giorgia Meloni e Alessandro Cattaneo - che i cittadini possano scegliere al posto delle oligarchie dei partiti, a maggior ragione dopo aver constatato l'inadeguatezza dei partiti della seconda Repubblica. Le primarie sono un processo irreversibile che in nessun caso può venire meno. Chi in queste ore lavora per impedire che si celebrino, rimane affezionato a un modello autoreferenziale e teme il confronto con i cittadini e con il territorio".



Matteoli: "Con oltre dieci candidati sarebbero ridicole"

Sul fronte dei "no" alle primarie con le attuali premesse si schiera il senatore del Pdl, Altero Matteoli. "Se si presentano tre, quattro o cinque candidati le primarie possono essere utili, se invece si presentano in dieci, quattordici sarebbero ridicole e sarebbe meglio non farle. Il Pdl ha bisogno di proporre agli elettori cose serie non ridicole".



Alfano: "Giovedì si decide la data"

"Ho convocato per domani i coordinatori regionali e provinciali del partito, per un confronto sulle questioni organizzative e sulla data di svolgimento delle primarie". E' quanto scrive in una nota il segretario del Pdl, Angelino Alfano, al termine dell'incontro con Silvio Berlusconi a palazzo Grazioli.



"Alla luce del fatto nuovo rappresentato dalla possibilità delle elezioni anticipate e accorpate - scrive ancora Alfano - il calendario delle elezioni primarie, inizialmente deciso dall'Ufficio di Presidenza del partito (con voto sequenziale ispirato al modello americano), diviene impraticabile, come ho già pubblicamente osservato in questi ultimi giorni". Secondo voci insistenti le due date in ballo per la nomina del candidato premier del Pdl sono il 16 dicembre o il 13 gennaio.