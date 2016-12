foto Da video 14:20 - L'assicurazione ricevuta dal governo di raddoppiare il fondo per la non autosufficienza per ora è soddisfacente per i malati, che interromperanno gli scioperi della fame in corso in questi giorni. Lo ha affermato Mariangela Lamanna, vicepresidente dell'Associazione 16 Novembre che coordina la protesta. - L'assicurazione ricevuta dal governo di raddoppiare il fondo per la non autosufficienza per ora è soddisfacente per i malati, che interromperanno gli scioperi della fame in corso in questi giorni. Lo ha affermato Mariangela Lamanna, vicepresidente dell'Associazione 16 Novembre che coordina la protesta.

"A tutti i malati che stanno portando avanti lo sciopero della fame, prego di interromperlo - ha fatto sapere la Lamanna -. Abbiamo ricevuto delle risposte. Il Senatore Ignazio Marino si è preso personalmente carico di parlare con il Ministro Balduzzi. Ha ammesso insieme al Sottosegretario Polillo che i 200 milioni sono una cifra inconsistente".



"Si distingueranno tre diverse categorie - ha sottolineato Lamanna - chi ha bisogno solo di carrozzina, chi di carrozzina e alimentazione, e chi ha bisogno anche di respiratore. Noi monitoreremo costantemente tutte le iniziative. Questa indagine sarebbe già dovuta essere pronta, e non essere annunciata come iniziativa urgente".



Il senatore Ignazio Marino si e' poi impegnato a fornire al Ministero in tempi brevissimi le cifre esatte sui disabili gravi.



La protesta davanti al ministero dell'Economia

Questa mattina un centinaio di persone tra malati di Sla, familiari e volontari, avevano manifestato davanti al Ministero dell'Economia a Roma contro i tagli al fondo per la non autosufficienza. "Siamo pronti a tutto. Comunque siamo destinati a morire e se non risponderanno al nostro appello le autorità si prenderanno la responsabilità del morto in diretta", aveva dichiarato Salvatore Usala, Segretario del Comitato 16 novembre, che per protesta si era fatto staccare la batteria del respiratore, rimanendo quindi con la sola autonomia di 5 ore, terminate le quali il malato sarebbe morto soffocato.