foto Ansa

13:19

- "Se Monti vuole dare una grossa mano per il futuro, secondo me è meglio che non si mette nella mischia. Certo ha tutti i diritti ma ho sempre pensato che se si tenesse fuori dalla mischia sarebbe meglio". Così Pier Luigi Bersani risponde ai cronisti che in Transatlantico gli chiedono se il premier deve candidarsi se vuol fare il bis.