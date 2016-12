foto LaPresse Correlati Ddl Sallusti, torna il carcere per i giornalisti

16:16

- Niente carcere per il direttore di una testata e detenzione fino a un anno per il giornalista, in caso di diffamazione. E' quanto previsto dall'emendamento presentato in commissione Giustizia dal relatore sul ddl di riforma del reato, Filippo Berselli. Si salverebbe così la responsabilità dell'autore della pubblicazione, mentre, secondo l'emendamento, "il direttore o il vicedirettore responsabile è punito con la pena della multa da euro 5.000 a 50.000".