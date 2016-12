foto LaPresse

- Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ipotizza l'introduzione di un'assicurazione obbligatoria per risolvere i problemi causati dal maltempo. Bisognerebbe farlo, ha spiegato, "per mettere in sicurezza i propri beni così come si fa con le auto: non per scaricare tutto sui cittadini, ma per metterli in sicurezza". "Dobbiamo cambiare - ha aggiunto - i sistemi di prevenzione basati su vecchi strumenti non adeguati ai nuovi regimi climatici".