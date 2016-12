Alfano: le primarie non siano fiera della vanità

foto LaPresse Correlati Primarie Pdl, Sgarbi si candida 18:26 - "Non sarà una fiera delle vanità". Il segretario del Pdl Angelino Alfano si è riferito così, in conferenza stampa, all'imminente appuntamento delle primarie del suo partito. E ha continuato, presentando le modifiche alla Legge di stabilità: "Avevamo annunciato battaglia su tutta una serie di questioni e l'abbiamo fatta. La nostra bussola è stata la difesa del ceto medio". - "Non sarà una fiera delle vanità". Il segretario del Pdl Angelino Alfano si è riferito così, in conferenza stampa, all'imminente appuntamento delle primarie del suo partito. E ha continuato, presentando le modifiche alla Legge di stabilità: "Avevamo annunciato battaglia su tutta una serie di questioni e l'abbiamo fatta. La nostra bussola è stata la difesa del ceto medio".

"C'è da rivedere il modello organizzativo e lo vedremo nei prossimi giorni", ha ammesso il segretario parlando ancora delle primarie che dovrebbero essere una "gara sulle idee".



Commentando poi la Legge di Stabilità, Alfano ha ricordato la linea avuta dal Pdl: "Avevamo annunciato battaglia su tutta una serie di questioni", ha ribadito. In particolare, Alfano ha ricordato come il Pdl "sin dall'inizio aveva manifestato insoddisfazione verso il testo del governo perché ritenevamo che alcune scelte facessero male agli italiani e dopo la nostra battaglia abbiamo ottenuto che non ci sarà più l'aumento indiscriminato sull'Iva, abbiamo abrogato la retroattività dei tagli alle detrazioni fiscali e il loro tetto".



"Abbiamo ottenuto l'incremento di un miliardo all'anno di detrazioni per le famiglie con figli", ha aggiunto Alfano che ha citato i "due fondi Brunetta istituiti a favore delle famiglie e delle imprese". Ora si tratta "di reperire le risorse e sarà il nostro obiettivo della prossima legislatura per finanziare innanzitutto l'abolizione dell'Imu".