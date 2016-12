Napolitano: "Si prosegua l'opera di Monti"

foto Ansa 14:26 - "Quando ci sono elezioni libere nessuno può prevedere il risultato". Lo afferma il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che aggiunge: "C'è sempre un certo grado di rischio quando si vota, vogliamo per questo non votare? O per essere tranquilli vogliamo scrivere a tavolino il risultato delle elezioni? Vedremo come si esprimeranno i cittadini". Infine il Capo dello Stato precisa: "Il prossimo governo deve proseguire il cammino di Monti". - "Quando ci sono elezioni libere nessuno può prevedere il risultato". Lo afferma il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che aggiunge: "C'è sempre un certo grado di rischio quando si vota, vogliamo per questo non votare? O per essere tranquilli vogliamo scrivere a tavolino il risultato delle elezioni? Vedremo come si esprimeranno i cittadini". Infine il Capo dello Stato precisa: "Il prossimo governo deve proseguire il cammino di Monti".

In base al risultato delle urne, prosegue il Presidente della Repubblica,"si dovranno trovare le soluzioni idonee per governare stabilmente il Paese mettendo a frutto il lavoro fatto dal governo Monti nell'ultimo anno".



"Si è segnato un cammino - sottolinea Giorgio Napolitano - da cui l'Italia non potrà discostarsi, e gli stessi partiti dicono che vogliono aggiungere qualcosa, non distruggere quanto fatto dal governo Monti. Mi pare che questo sia un elemento che possa dare fiducia e tranquillità ai nostri amici per il futuro dell'Italia", conclude poi da Napoli, nel corso della conferenza stampa congiunta con i presidenti tedesco, Joachim Gauck, e polacco, Bronislaw Komorowski.



Ai suoi omologhi, il Capo dello Stato fa anche appello per i giovani: "Non possiamo lasciare in eredità il terribile peso del debito pubblico", sostiene puntualizzando sulla necessità di una maggiore integrazione tra le le politiche economiche e fiscali dei tre Paesi per combattere la disoccupazione giovanile.