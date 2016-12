foto LaPresse Correlati Chi vincerà tra gli undici? Vota

La Meloni scende in campo con la prima gaffe 10:50 - Vittorio Sgarbi si candida alle primarie del Pdl. Il fondatore del Partito della rivoluzione, costituito a luglio a Roma, ha detto di averlo deciso dopo aver "preso atto di candidature prevalentemente interne al Pdl come per identificarne correnti". Una mossa, aggiunge, fatta con la speranza di "riaccendere l'attenzione degli elettori di centrodestra delusi". Intanto, conferma di candidarsi anche l'ex ministro dei Giovani Giorgia Meloni.

Questa decisione, dice Sgarbi, è arrivata dopo "aver verificato che il regolamento reso noto è invece opportunamente aperto a ogni cittadino che abbia i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati". "La mia speranza - riprende - è di poter muovere l'interesse di un elettore libero fuori dai confini definiti dagli apparati del partito e dalle dichiarazioni di appoggio all'uno o all'altro concorrente con cordate che non offrono all'elettore alternative alla logica delle correnti interne".



"Siamo in un vicolo cieco"

"Sono scettico - spiega ancora Sgarbi -, ma non vedo altra strada". Secondo lo scrittore il Pdl, optando per le primarie di partito, "si è messo in un recinto chiuso. Avrei voluto vedere Tosi, ad esempio, giocare questa partita, una partita vera, di rinnovamento, non minimalista e chiusa a componenti esterne come di fatto è". Sgarbi ha deciso di scendere in campo perché "siamo in un vicolo cieco", ma dice di essere sicuro di poter catalizzare "molti voti, compresi quelli dei delusi di centrodestra che si sono allontanati dalla politica".



Chi sono gli 11 candidati alle primarie

Ha sciolto la riserva anche l'ex ministro della Gioventù, formalizzando la sua candidatura proprio l'ultimo giorno utile. E con lei i nomi salgono a undici: Angelino Alfano, Daniela Santanchè, Michaela Biancofiore, Alessandro Cattaneo, Giancarlo Galan, Giampiero Samorì, Alessandra Mussolini, Guido Crosetto, Alfonso Luigi Marra e, appunto, Vittorio Sgarbi e Giorgia Meloni. Resta ancora l'incognita Tremonti, il cui nome era circolato nei giorni scorsi.



Meloni: "Io dico no a Monti e sì al bipolarismo"

La Meloni dice di presentarsi non perché non si senta rappresentata da Alfano, ma "perché penso valga la pena di dire alcune cose con chiarezza e capire quanto certe idee hanno consenso". Ad esempio, spiega, "io sono per il bipolarismo e per un no chiaro all'esperienza Monti. Dobbiamo tornare alla sovranità del popolo". Rispetto a quanto dice Alfano, dice, "ci sono alcune cose da chiarire, ad esempio se il Pdl sarebbe disponibile a sostenere Monti senza la sinistra e a sostenerlo con Montezemolo e Casini, mentre il mio è un no in ogni caso".



La Meloni spiega poi di "non aver parlato con Berlusconi" della sua candidatura, "è stata una decisione complessa e anche sofferta perché ci si candida a guidare il Paese". Infine, quanto alla "rottamazione" dell'attuale classe dirigente del Pdl, Meloni ricorda: "Io ho già chiesto un passo indietro prima di candidarmi. Anche se tutta la dirigenza del partito si schierasse con Alfano ritengo ci sia una platea enorme di persone a cui rivolgersi".