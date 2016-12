foto LaPresse Correlati Monti:"Italia affidabile dopo voto? Dipende" 12:56 - Mario Monti sembra fare quasi marcia indietro rispetto alle - Mario Monti sembra fare quasi marcia indietro rispetto alle dichiarazioni di ieri . "Qualsiasi cosa accadrà nella politica italiana - afferma il premier - penso che si tratterà di governi responsabili che faranno ancora meglio per far progredire l'economia italiana. Anche dopo il voto, conclude, i governi che verranno opereranno per il risanamento e le riforme".

Avevano sollevato una bufera politica le parole pronunciate dal premier in Kuwait ("L'Italia affidabile dopo il voto? Dipende. Non posso garantire per il futuro"). Ora il dietrofront. "Mi è stato chiesto ieri 'ma lei può offrire garanzie per quanto verrà dopo le elezioni?'. Ho detto - ha spiegato il presidente del Consiglio tornando sulle parole della polemica - no, non posso offrire garanzie, noi semplicemente siamo impegnati nel breve periodo che abbiamo a disposizione".



Cancellieri: in Italia in passato spese allegre

Anche il ministro Annamaria Cancellieri è tornata sulle polemiche, ricordando come i governi in passato abbiano amministrato con poco rigore il nostro Paese. "Mentre tutta Europa si attrezzava per la competitività, noi spendevamo allegramente, tanto c'era sempre qualcuno che pagava. Ora - ha concluso il ministro dell'Interno nel suo intervento alla convention "Italia+30" - dobbiamo recuperare quello che non abbiamo fatto nel passato".