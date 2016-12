foto Ansa

19:20

- Il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, commentando la dichiarazione del premier Mario Monti sull'affidabilità futura dell'Italia, ha detto: "Poteva risparmiarsi questa battuta di pessimo gusto". "Io credo - ha aggiunto - che chi guida il governo non possa lanciare strali sul futuro. Monti ha rappresentato un danno per il Paese e credo solo l'alternativa di centrosinistra possa riacchiappare un'Italia alla deriva per rimetterla in piedi".