foto LaPresse 07:05 - "Non posso garantire per il futuro". Lo ha affermato il premier Mario Monti rispondendo a chi gli chiede se abbia fornito in Kuwait garanzie sull'affidabilità dell'Italia dopo il suo mandato. "Chi governerà - ha aggiunto - deve avere come obiettivo quello di continuare a garantire crescita, giustizia, lotta a corruzione e evasione". - "Non posso garantire per il futuro". Lo ha affermato il premier Mario Monti rispondendo a chi gli chiede se abbia fornito in Kuwait garanzie sull'affidabilità dell'Italia dopo il suo mandato. "Chi governerà - ha aggiunto - deve avere come obiettivo quello di continuare a garantire crescita, giustizia, lotta a corruzione e evasione".

"Crescita, il potenziale dell'Italia è alto"

Nel corso della conferenza stampa in Kuwaitil premier ha poi sottolineato: "L' Italia proprio perché ha perso 10-15 anni rispetto all'Eurozona sul fronte della crescita, se si rimette in carreggiata ha un potenziale maggiore rispetto ad altri Paesi".



Agli investitori: "E' il momento di comprare a buon mercato"

Monti si è quindi rivolto ai potenziali investitori. Le valutazioni "sono ai minimi e servono capitali per la crescita. Abbiamo illustrato che è il momento in cui i titoli a reddito fisso e le valutazione delle imprese in Italia sono bassi", ha detto. E' il momento di comprare "a buon mercato" perché si rivaluteranno.



Vendola: "Frase di pessimo gusto"

Le parole di Monti non piacciono però al leader di Sel Nichi Vendola e a quello dell'Idv Antonio Di Pietro. "Poteva risparmiarsi questa battuta di cattivo gusto'', lo bacchetta Vendola. ''Credo che un presidente del Consiglio - aggiunge - non possa lanciare strali sul futuro''. Mentre secondo Di Pietro quello di Monti è ''un ricatto bello e buono: o rivado io al governo, o agli investitori stranieri dico che non garantisco per l'affidabilita' del Paese dopo di me''. ''Ma questa - attacca il capo dell'Idv - è una cosa gravissima e dimostra come da parte sua non ci sia né senso dello Stato, né rispetto per la democrazia dell'alternanza''.