Palazzo Chigi promuove l'operato del governo "Senza rigore forse non ci sarebbe Eurozona"

foto Da video Correlati Il bilancio di Palazzo Chigi 12:09 - "Forse oggi, senza le politiche di rigore messe in atto dall'esecutivo non ci sarebbe più l'Eurozona". Lo afferma Palazzo Chigi, nell'introduzione del documento intitolato "Un anno dopo. Il governo, l'Italia, i cittadini. Appunti di viaggio", nel quale viene tracciato un bilancio di un anno di governo Monti. "L'Italia - è scritto - è riuscita a compiere uno sforzo collettivo di cui non si ricordano molti precedenti nella storia repubblicana". - "Forse oggi, senza le politiche di rigore messe in atto dall'esecutivo non ci sarebbe più l'Eurozona". Lo afferma Palazzo Chigi, nell'introduzione del documento intitolato "Un anno dopo. Il governo, l'Italia, i cittadini. Appunti di viaggio", nel quale viene tracciato un bilancio di un anno di governo Monti. "L'Italia - è scritto - è riuscita a compiere uno sforzo collettivo di cui non si ricordano molti precedenti nella storia repubblicana".

"Il governo ha cercato di rappresentare la realtà ai cittadini spiegando senza contraffazioni e con un linguaggio di verità la situazione e i rimedi adottati. Non sono state fatte promesse, ne' alimentate illusioni". E' quanto si legge nel documento.



Niente promesse, dunque, ma "al contrario sono stati richiesti sacrifici, anche pesanti. Ma questi - si legge ancora - sono stati recepiti proprio per il momento drammatico che l'Italia ha attraversato. Solo un consapevole e trasparente senso della realtà può dare speranza e fiducia per l'avvenire".