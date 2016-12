foto Dal Web

- "La battaglia demagogica della sinistra sulla data per le elezioni del Lazio è finita oggi con la netta sconfitta di chi intendeva trascinare il Paese in una interminabile e costosa campagna elettorale". Lo dichiara la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. "Si voterà, dunque, il 10 marzo in un'unica tornata per il rinnovo dei consigli regionali", ha aggiunto.