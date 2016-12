A Torino un convegno per proporre ai politici

foto Ufficio stampa 17:26 - Politiche sociali, ma anche Irap e federalismo. Su questi e altri temi si discuterà sabato 17 novembre alla Galleria d'Arte Moderna di Torino durante "Per far valere la sua voce", un incontro grazie al quale chi lavora e vive in Piemonte farà delle proposte a rappresentanti della politica nazionale e regionale. - Politiche sociali, ma anche Irap e federalismo. Su questi e altri temi si discuterà sabato 17 novembre alla Galleria d'Arte Moderna di Torino durante "Per far valere la sua voce", un incontro grazie al quale chi lavora e vive in Piemonte farà delle proposte a rappresentanti della politica nazionale e regionale.

Ad aprire gli incontri, durante i quali cinque relatori descriveranno le loro proposte, Claudia Porchietto, assessore al Lavoro e Politiche Professionali. Ai politici sarà chiesto di ascoltare, valutare e di far proprie queste proposte. In platea ci saranno, fra gli altri: il Sen. Sacconi, il Sen. Ghigo, il Sen. Quagliariello, il Sen.Pichetto, l’On. Gelmini, l’On. Napoli e l’On. Bergamini, per citare solo le prime adesioni ricevute. Interverrà anche Paolo Liguori.