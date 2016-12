Berlusconi: "Governo Monti disastroso"

foto Ap/Lapresse 15:00 - "I dati dopo un anno di governo tecnico sono disastrosi". Lo ha detto Silvio Berlusconi. "Credo si debba cambiare assolutamente quella politica economica imposta dalla Ue e soprattutto dall'egemonia tedesca che non è solidale, non pensa al bene di tutti ma al bene di se stessa", ha dichiarato Berlusconi. L'ipotesi, poi, di togliere la fiducia al governo, sarà una questione su cui "si esprimerà Alfano", ha spiegato il leader del Pdl. - "I dati dopo un anno di governo tecnico sono disastrosi". Lo ha detto Silvio Berlusconi. "Credo si debba cambiare assolutamente quella politica economica imposta dalla Ue e soprattutto dall'egemonia tedesca che non è solidale, non pensa al bene di tutti ma al bene di se stessa", ha dichiarato Berlusconi. L'ipotesi, poi, di togliere la fiducia al governo, sarà una questione su cui "si esprimerà Alfano", ha spiegato il leader del Pdl.

Da Milanello per una visita ai calciatori del Milan, Berlusconi ha dichiarato di ritornare "con molta gioia" ad occuparsi da vicino della squadra, libero da incarichi istituzionali. Poi ha fatto una panoramica sulla situazione politica.



"Su fiducia a governo parla Alfano"

A chi gli domandavano dell'ipotesi di togliere la fiducia al governo, Berlusconi ha risposto: "Diciamo che è il nostro segretario che si esprime al riguardo".



"Monti candidato dei moderati? E' lui che decide"

Sull'ipotesi di una candidatura di Mario Monti, all'interno di una lista di moderati per le prossime politiche, Berlusconi ha replicato che "è lui che deve decidere cosa fare, bisogna domandarlo a lui".



"A favore dell'election day"

Quanto alla data delle elezioni, il Cavaliere auspica uno stesso giorno per regionali e politiche, per evitare una campagna elettorale troppo lunga. "Questa sera c'è un incontro del Capo dello Stato con i presidenti di Camera e Senato e il presidente del Consiglio - ha ricordato - e credo che da questo incontro si potrà sapere quale sarà la data decisa per le elezioni".



"Il 70% italiani disgustati da partiti"

"Le elezioni siciliane hanno confermato quanto dicevano tutti i sondaggi: il 70% degli italiani è disgustato da questa politica, da questi partiti e da questi protagonisti", ha proseguito il Cavaliere sottolineando che "bisogna avere il coraggio di cambiare.



"Casini si impegni nel centrodestra"

Parlando di coalizioni, Berlusconi ha invitato Pier Ferdinando Casini a tornare nel centrodestra. Il fondatore del Pdl ha affermato di aver fatto un passo indietro anche per consentire all'Udc di Casini di compiere questo, in quanto il leader del partito aveva più volte detto che sarebbe rimasto col centrodestra se Berlusconi se ne fosse andato. "Non credo che Casini voglia rappresentarsi come un manca parola assoluto nei confronti degli italiani", ha aggiunto.



"In Lombardia spero unico candidato con Lega"

In merito alla situazione politica della Regione Lombardia, di fronte alle candidature di Gabriele Albertini per il centrodestra e di Roberto Maroni per la Lega nord, Berlusconi ha auspicato che la Lega e il Pdl possano trovare un candidato in cui riconoscersi.