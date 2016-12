Idv, Di Pietro: "Non possiamo seguire Grillo" "L'opzione progressista con Vendola e Bersani"

foto Facebook 13:47 - "Non possiamo seguire il progetto di Grillo che è un progetto di mera protesta. Noi sentiamo la responsabilità di costruire un'alternativa progressista e di governo". Lo ha detto il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, in un incontro con i giornalisti a Firenze. "Puntiamo - ha aggiunto - ad un'alleanza con altre forze politiche che con noi vogliono costruire un'alternativa. Lo avevamo proposto a Vasto, lo proponiamo ancora". - "Non possiamo seguire il progetto di Grillo che è un progetto di mera protesta. Noi sentiamo la responsabilità di costruire un'alternativa progressista e di governo". Lo ha detto il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, in un incontro con i giornalisti a Firenze. "Puntiamo - ha aggiunto - ad un'alleanza con altre forze politiche che con noi vogliono costruire un'alternativa. Lo avevamo proposto a Vasto, lo proponiamo ancora".

"Ovviamente bisognerà vedere cosa vuole fare quella parte del Pd che ancora oggi mette come punto di riferimento il proseguimento del governo Monti. O ci si allea con le forze del centrosinistra o ci si allea con le forze moderate dell'Udc, il cui obiettivo - ha spiegato - è riportare un Monti dopo Monti, anche se non si chiamasse Mont".



Antonio Di Pietro ha poi invitato i militanti dell'IdV e tutti coloro che si riconoscono nel centrosinistra a partecipare alle primarie e a votare Vendola o Bersani, a suo dire, unica alternativa al governo Monti. "Prendiamo atto con soddisfazione - ha affermato il leader dell'Italia dei Valori - che questa proposta è contenuta nel programma di Vendola ma anche in quello di Bersani".



"IdV giù? Mai trovato un sondaggio che ci azzecca"

"In questi anni non ho mai trovato un sondaggio che abbia azzeccato il risultato finale, ogni volta ci hanno dato una percentuale e ogni volta, grazie a Dio, l'abbiamo smentita". Così il leader dell'Italia dei valori Antonio Di Pietro risponde a chi gli ha notare che negli sondaggi l'Italia dei valori è in calo di consensi. ''Mi dispiace dirlo - ha aggiunto -, ma se fosse per noi, l'impresa dei sondaggi fallirebbe''.