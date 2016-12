Tagli alla sanità, nel mirino anche i centri privati

foto Ansa Correlati Tagli sanità, via 7.389 posti letto 11:46 - Sotto la scure dei - Sotto la scure dei tagli nella sanità potrebbero finire anche 257 ospedali privati ma convenzionati, che quindi garantiscono cure ai cittadini. Secondo Il Corriere della Sera, infatti, questi centri, con meno di 80 letti, rischiano la chiusura. La questione sarà discussa prossimamente dalla Conferenza Stato-Regioni. La lista "dimagrante" è stata elaborata dal ministro Balduzzi insieme al ministro dell'Economia Vittorio Grilli.

"E' corretto che un provvedimento tanto delicato non passi dal Parlamento? - si chiede Gabriele Pelissero, presidente dell'Associazione italiana ospedalità privat -. I criteri adottati per riorganizzare la rete di cure sono estremamente rigidi ed è come se mettessero in una gabbia di ferro il sistema ospedaliero. Non solo: da una prima valutazione del provvedimento per gli ospedali privati accreditati ci sarebbe una perdita di circa 10 mila posti letto e altrettanti posti di lavoro", spiega al Corriere.



L'incontro con il ministeo Balduzzi sarà decisivo. Per snellire la rete ospedaliera, senza diminuire le prestazioni per i cittadini, gli esperti starebbero studiando l'accorpamento di due o tre mini-strutture in una realtà più grande.