- Marina Berlusconi smentisce un cambio di carriera. "Certe ricostruzioni fantasiose tendono ad accreditare, magari per scopi strumentali, l'ipotesi di una mia candidatura in politica, ipotesi che non c'è mai stata e che non c'è", scrive in una nota. "Mi pare fin troppo ovvio sottolineare - prosegue la figlia di Silvio Berlusconi - che la leadership in questo campo non si possa trasmettere per via ereditaria o per investitura dinastica".