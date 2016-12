foto Ansa Correlati Movimento 5 stelle, tutti contro Federica Salsi

17:58 - Un'offerta di "asilo politico" arriva a Federica Salsi da Daniela Santanchè che, dopo il fuorionda con i commenti pesanti dei colleghi di partito, mette in guardia la giovane collega e dice a Tgcom24: "La Salsi deve capire che anche il suo partito ricalca la cosa più antica e vecchia del mondo, che è la considerazione che molti uomini hanno delle donne". Nel fuorionda si sentono infatti colleghi della Salsi che le danno della prostituta.

"L’esposizione comporta dei rischi soprattutto per chi non è abituato al mezzo tv - riprende la Santanché - e questo vale come principio generale e quindi vale anche per la Salsi". "È una legge della comunicazione - continua -. I partiti sono vecchi, così come lo sono gli uomini che frequentano i partiti da un punto di vista di genere, non tanto anagrafico. Che ci sia una dose di maschilismo nel dare della prostituta a una donna mi sembra molto comune nel maschio italiano e non solo. La Salsi deve capire che non appartiene a un partito nuovo con proposte nuove ma che ricalca la cosa più vecchia e antica del mondo che è la considerazione che molti uomini hanno delle donne".



La Santanchè conclude con un invito: "Alla Salsi faccio una proposta: le possono dare asilo politico nel Pdl, perché noi queste accuse le abbiamo superate da tempo".