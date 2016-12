foto Da video

17:42

- Lo scontro interno al M5S dopo la partecipazione in tv della consigliera grillina di Bologna Federica Salsi non si ferma. In un documento esclusivo in possesso di Tgcom24, i militanti si lasciano andare ad apprezzamenti che vanno ben oltre il Punto G del comico genovese: “Avevano detto che non si doveva fare gossip…il mestiere di…il mestiere di…della Fede…” dice un militante, ma un’altra voce risponde: “Puttana era e puttana resta”.