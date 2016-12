foto Ansa Correlati Bersani: "Crisi governo? Spero no" 15:35 - "Fate valere le vostre legittime proteste, ma con il massimo sforzo di razionalità perché solo così potremo portare il paese fuori dalla crisi". Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, torna sugli scontri di ieri tra studenti e forze di polizia che hanno infiammato alcune città d'Italia, in particolare Roma. E, sulla situazione politica, afferma: "A Monti si deve un recupero incontestabile di credibilità in Europa e nel mondo" - "Fate valere le vostre legittime proteste, ma con il massimo sforzo di razionalità perché solo così potremo portare il paese fuori dalla crisi". Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, torna sugli scontri di ieri tra studenti e forze di polizia che hanno infiammato alcune città d'Italia, in particolare Roma. E, sulla situazione politica, afferma: "A Monti si deve un recupero incontestabile di credibilità in Europa e nel mondo"

Napolitano ha poi glissato sull'ipotesi di elezioni anticipate. "Di questo ora non parlo", ha detto il presidente della Repubblica. Ma rivolgendosi agli studenti presenti in sala all'Eliseo per ascoltare gli interventi degli esponenti del governo sul futuro della cultura e della ricerca in Italia, ha sottolineato: "Io non invado campi altrui, ma non taglio solo nastri".