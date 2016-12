foto Ap/Lapresse Correlati Regionali, si vota 10 e 11 febbraio

15:35

- Aut aut di Gabriele Albertini: "Se il Pdl sosterrà un altro candidato, che penso sia Maroni, potrei anche restituire la tessera". L'ex sindaco di Milano, che nei giorni scorsi aveva dato la sua disponibilità per correre per il centrodestra alle prossime elezioni regionali in Lombardia, ha sottolineato come la sua candidatura sia "indipendente dal Pdl", mostrando la tessera del partito, "la numero 216", che sarebbe pronto a restituire.