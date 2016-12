foto Dal Web Correlati Nuovo sciopero della fame per i malati di Sla 01:22 - I relatori alla legge di Stabilità hanno presentato un emendamento in Commissione Bilancio che stanzia 300 milioni per "le regioni e i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012". La proposta deve essere ora discussa e votata. Tra le novità anche un aumento delle detrazioni per i figli sotto i tre anni, così come per i disabili, rispettivamente di 320 e 400 euro. - I relatori alla legge di Stabilità hanno presentato un emendamento in Commissione Bilancio che stanzia 300 milioni per "le regioni e i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012". La proposta deve essere ora discussa e votata. Tra le novità anche un aumento delle detrazioni per i figli sotto i tre anni, così come per i disabili, rispettivamente di 320 e 400 euro.

Le detrazioni attuali ammontano a 800 euro per i figli sopra i 3 anni e a 900 per quelli sotto questa soglia. L'emendamento dei relatori presentato nelle scorse ore aumentava entrambe le cifre di 180 euro. La nuova versione prevede invece l'aumento di 150 euro della detrazione per i figli sopra i tre anni (in totale 950), mentre quella per i bambini con meno di 3 anni aumenta di 320 euro, in modo tale da raggiungere i 1.220 euro.



A queste cifre bisogna aggiungere altri 400 euro nel caso in cui il figlio sia disabile. Le detrazioni per i figli a carico saranno riconosciute per "ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati".



Pensioni di guerra, Monti chiede il rinvio al Senato

Il premier Mario Monti ha chiesto alla commissione Bilancio della Camera di non votare gli emendamenti sulle pensioni di guerra, assumendosi l'impegno di risolvere il problema durante il passaggio in Senato della legge di Stabilità. La decisione è stata presa nel corso di una telefonata al relatore Renato Brunetta, ascoltata in viva voce dai deputati della commissione e da alcuni giornalisti.



Nella telefonata si è inserito anche il ministro del Tesoro, Vittorio Grilli, che ha ribadito l'impegno. Diversi parlamentari che avevano presentato emendamenti li hanno ritirati accogliendo l'invito di Monti. Non così la Lega che ha preteso il voto sul proprio emendamento, che è stato respinto.