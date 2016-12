foto LaPresse

19:01

- "Bersani sa benissimo che il suo capriccio costerà 100 milioni di euro al contribuente italiano mentre non si trovano i soldi per le forze dell'ordine. Questa è una tassa cinica che il Pd sta imponendo agli italiani". Angelino Alfano risponde così a Pierluigi Bersani, che gli ricorda come sul voto a decidere sia Napolitano e non lui. "Chiediamo al governo - riprende - di rimediare a questo colossale errore entro venerdì".