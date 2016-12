foto Ansa

18:40

- "Alfano non faccia il Presidente della Repubblica, ma il suo lavoro". L'invito arriva da Pierluigi Bersani, che ribatte così alla richiesta del segretario Pdl di anticipare le politiche. "Si voti nei tempi giusti per le politiche e al più presto per le Regioni senza governo", dice. E all'obiezione sui maggiori costi di due diversi appuntamenti elettorali replica: "Alfano dica piuttosto quanto costa tenere in piedi Regioni senza che facciano nulla".