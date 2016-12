foto Tgcom24

- I relatori alla legge di Stabilità chiedono una deroga al patto interno per consentire ai Comuni di spendere le risorse per fronteggiare il dissesto idrogeologico. "O il governo presenta un emendamento o lo presentiamo noi", dichiara Pier Paolo Baretta. "Pensare che si sono risorse che non possono essere impiegate proprio per la salvaguardia e la messa in sicurezza di scuole, piuttosto che di fiumi, non è comprensibile", aggiunge Renato Brunetta.