21:06

- La trattativa tra Consiglio e Parlamento Ue per il bilancio 2013 e per la manovra correttiva da 9 miliardi sul bilancio 2012 è fallita. Lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Ecofin. Tornano quindi a rischio i pagamenti per una parte delle borse Erasmus (il progetto che prevede la possibilità per un giovane di studiare in uno dei Paesi Ue) del secondo trimestre e per le fatture di una serie di programmi sociali e per la ricerca.