Si svolgeranno il 10 e l'11 febbraio 2013 le elezioni regionali in Lazio, Lombardia e Molise. Il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, ha invitato i prefetti di Milano e Campobasso a convocare i comizi per le prossime elezioni e nel contempo ha informato il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini.

Il Viminale ha informato della decisione il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. In quest'ultima Regione, infatti, la legge prevede che sia il governatore uscente a fissare la data delle elezioni. La data del 10 e 11 febbraio anche per il Lazio è stata così concordata tra Polverini e Cancellieri, come ha fatto sapere la stessa presidente della Regione.



Maroni: "Noi pronti"

"Bene, noi siamo pronti". Così il segretario della Lega Roberto Maroni ha commentato il voto per febrbaio. Maroni ha spiegato di essere già al lavoro per la campagna elettorale in cui il Carroccio lo ha candidato governatore.



Polverini: "Si voterà per 50 consiglieri"

"Come promesso confermo la mia volontà di votare per 50 consiglieri invece degli attuali 70!". Lo scrive su Twitter la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini.