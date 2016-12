foto Ansa

17:34

- Pier Luigi Bersani ritiene necessario per la Lombardia e il Lazio andare a votare nel più breve tempo possibile e poi fare a tempo debito le elezioni politiche. "Non è il caso di parlare di election day", afferma il segretario del Pd. "Anche chi sostiene che con l'election day ci sarebbe un risparmio - chiarisce - non considera quello che spenderemmo inutilmente nei prossimi mesi in queste Regioni".