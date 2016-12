foto Dal Web 17:40 - Il Consiglio di Stato dà parere favorevole, seppur con alcune osservazioni, al decreto che regola il versamento dell'Imu per gli enti non commerciali e in particolare per la Chiesa. La principale osservazione di Palazzo Spada riguarda la necessità di definire meglio le attività non commerciali facendo riferimento alla "attività economica come definito dal diritto Ue", allo scopo di "evitare il rischio di una procedura d'infrazione" in merito. - Il Consiglio di Stato dà parere favorevole, seppur con alcune osservazioni, al decreto che regola il versamento dell'Imu per gli enti non commerciali e in particolare per la Chiesa. La principale osservazione di Palazzo Spada riguarda la necessità di definire meglio le attività non commerciali facendo riferimento alla "attività economica come definito dal diritto Ue", allo scopo di "evitare il rischio di una procedura d'infrazione" in merito.

La principale osservazione del Consiglio di Stato riguarda la necessità di meglio definire le attività non commerciali facendo esplicito riferimento al "carattere di attività economica come definito dal diritto dell'Unione europea".



In particolare, i giudici amministrativi osservano che "anche nei settori presi in considerazione dall'art. 4 dello schema di regolamento (attività assistenziale, sanitaria, didattica, ricettiva, culturale, ricreativa e sportiva), soggetti in apparenza "non commerciali" possono, in taluni casi, trovarsi a svolgere attività economiche in concorrenza con analoghi servizi offerti da altri operatori economici. In sostanza - si legge - anche gli enti non commerciali possono svolgere attività commerciali, che sono necessariamente di natura economica ai sensi del diritto dell'Unione europea e gli immobili destinati a tali attività sono soggetti al pagamento dell'Imu, e non possono beneficare dell'esenzione". Il Consiglio di Stato ritiene dunque che si debba far riferimento ai principi comunitari anche per "evitare il rischio di una procedura di infrazione avente ad oggetto il nuovo atto normativo".