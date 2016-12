foto Tgcom24

14:28

- "In questa settimana, d'accordo con il governo, si decide: entro venerdì si saprà la data del voto in Lazio". Lo ha detto la ex governatrice della Regione, Renata Polverini. "Sono pronta ad andare al voto nel mese di gennaio, ma ho dato disponibilità al governo, visto che siamo un unico Paese e un'unica Repubblica, di far coincidere la data nelle tre Regioni nelle quali si vota", ha aggiunto.