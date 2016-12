Primarie Pd, un'applicazione ti dice chi votare

foto Dal Web Correlati Il Pd lancia i Fantastici 5 per le Primarie

Primarie a sinistra, pareggio per i "Fantastici 5" 15:13 - Si chiama "Affinità elettive" ed è la nuova applicazione disponibile per iPhone e per iPad che potrebbe costituire un valido aiuto per tutti gli elettori del Centrosinistra ancora indecisi su chi votare tra i cinque candidati alle primarie. Lasciati, dunque da parte i talk show, una sorta di test di compatibilità, semplice e rapido da compilare, potrebbe orientare le decisioni di voto.

L'applicazione, che può essere scaricata in modo completamente gratuito, consiste in una serie di domande, cui l'utente deve rispondere, riguardanti diversi temi chiave. Si va dalla politica, ai diritti, al lavoro e all'economia. In base alle risposte che vengono date si viene così a scoprire, nel giro di pochi secondi, qual è il candidato con cui l'elettore ha una maggiore affinità politica.