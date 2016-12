foto LaPresse

- Sulla legge di stabilità il governo porrà martedì prossimo tre fiducie, che saranno votate mercoledì 21 dalla Camera. Il via libera finale al testo da parte di Montecitorio è previsto per giovedì 22. Per ogni fiducia ci saranno, come prassi, dichiarazione, chiama e voto. Alle 18 è previsto che vi sia l'inizio dell'ultima tranche con le dichiarazioni dei capigruppo in diretta Tv.