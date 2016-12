foto Afp

- La Commissione europea ha stanziato 18 milioni di euro "per finanziare gli interventi di emergenza in seguito alle alluvioni che hanno colpito la Liguria e la Toscana il 25 e il 26 ottobre 2011". Lo conferma Palazzo Chigi, sottolineando che Bruxelles "ha accolto la richiesta dello Stato italiano". Il denaro servirà anche per "il ripristino delle infrastrutture e la messa in sicurezza del patrimonio culturale e degli edifici pericolanti".