foto Ansa 20:15 - La decisione, da tempo nell'aria, ora è ufficiale: il Consiglio federale della Lega Nord "ha deliberato all'unanimità di candidare Roberto Maroni alla guida delle Regione Lombardia". Lo comunica il Carroccio al termine della riunione. Proprio ieri a Bologna, Maroni aveva dato il proprio assenso in caso di una sua candidatura del partito. Correrà contro Gabriele Albertini e il candidato del Centrosinistra.

L'ex ministro dell'Interno ha accettato la candidatura impegnandosi a costruire una coalizione "ampia", aperta al sostegno di altre "forze politiche" e "una o piu' liste civiche". In sostanza, mantiene le porte aperte agli ex alleati. Secondo quanto si è appreso, ieri Maroni ha avuto un incontro con Formigoni, dopo la manifestazione contro il governo Monti a Bologna.



Centrosinistra, Ambrosoli apre alle primarie

Umberto Ambrosoli ''ha manifestato la piena disponibilità a prendere parte a forme di partecipazione popolare dell'elettorale lombardo che intende discutere e sostenere un progetto di patto civico''. E' detto in una nota diffusa dal comitato promotore della sua candidatura dopo l'incontro con la coalizione di centrosinistra.



''La forma partecipativa indicata è quella di una prima giornata indetta da un comitato civico entro la meta' di dicembre in tutta la regione e in rete, che consentirà ai cittadini di valutare il progetto di cambiamento e contribuire allo sviluppo della campagna elettorale''.



Il comitato sottolinea che ''nelle prossime 48 ore Ambrosoli renderà note le linee progettuali costituenti il patto civico che è all'origine della sua dichiarazione di disponibilità''. Il patto civico, specifica il comitato, ''comprenderà soggetti sociali e civili e forze politiche che escludono gruppi che hanno fatto parte dell'alleanza di governo della Regione Lombardia''.