foto LaPresse

12:40

- Mario Monti non ha annunciato alcuna patrimoniale. La precisazione arriva da una nota diffusa da Palazzo Chigi, dove si legge che il presidente del Consiglio non ha affatto parlato di "un intervento di tassazione sui patrimoni", ma si è limitato a spiegare le scelte fatte "non come premessa di futuri interventi". Monti ha infatti ricordato il contesto in cui il governo opera sottolineando "la necessità di evitare massicce fughe di capitali all'estero".