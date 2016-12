Fondi sisma,Monti all'Ue: blocco inaccettabile

foto Ap/Lapresse 00:08 - Il premier Mario Monti si è attivato in questo fine settimana per assicurare che gli aiuti dell'Ue per il terremoto in Emilia Romagna (670 milioni) non vengano bloccati a seguito delle difficoltà intervenute. Lo scrive Palazzo Chigi in una nota. Il presidente del Consiglio, che ha sentito il presidente della Commissione Ue, José Barroso, e il presidente del Parlamento, Martin Schulz, ha definito "inaccettabile" un eventuale blocco dei fondi. - Il premier Mario Monti si è attivato in questo fine settimana per assicurare che gli aiuti dell'Ue per il terremoto in Emilia Romagna (670 milioni) non vengano bloccati a seguito delle difficoltà intervenute. Lo scrive Palazzo Chigi in una nota. Il presidente del Consiglio, che ha sentito il presidente della Commissione Ue, José Barroso, e il presidente del Parlamento, Martin Schulz, ha definito "inaccettabile" un eventuale blocco dei fondi.

A entrambi Monti ha sottolineato come tale blocco, che potrebbe conseguire alla posizione assunta da alcuni Stati Membri, "sarebbe gravemente lesivo dei principi di solidarietà alla base della stessa Unione Europea".



"Il presidente Barroso - conclude la nota - ha assicurato a Monti che la Commissione, nel suo ruolo di mediatore nel Comitato di conciliazione ove martedì 13 riprenderà il negoziato, si impegnerà risolutamente nel senso richiesto dall'Italia".



"Il presidente Schulz, per parte sua, ha garantito che la delegazione del Parlamento nel Comitato di conciliazione porrà come condizione pregiudiziale l'approvazione dell'emendamento di bilancio che consenta lo sblocco dei 670 milioni per il terremoto. Proseguono, intanto, i contatti di Monti e il ministro per gli Affari europei Enzo Moavero Milanesi con i governi degli Stati membri".