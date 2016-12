foto LaPresse

17:49

- "Abbiamo chiesto all'Unione europea di allentare il Patto di stabilità per liberare risorse pubbliche per la prevenzione. Si tratta di una misura per la crescita e la riduzione del debito". E' questo il messaggio su Twitter del ministro per l'Ambiente Corrado Clini, che si riferisce agli interventi necessari per manutenzione e messa in sicurezza del territorio, allo scopo di prevenire i disastri dovuti al maltempo.