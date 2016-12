foto LaPresse

15:34

- "Il Pdl potrebbe decidere di cambiare nome e simbolo in queste primarie". Lo afferma il segretario Angelino Alfano che commenta anche il prossimo voto in Lombardia. "Sul candidato non abbiamo ancora deciso, lo determineremo la prossima settimana. Le primarie le stiamo valutando. Io sono sempre per fare le primarie", ha ribadito Alfano.