foto Ansa

14:47

- Casini apre al premio del 10% invocato dal Pd per la riforma elettorale. "Bersani vuole un premio per il partito di maggioranza relativa del 10%. Eravamo d'accordo prima, siamo d'accordo oggi, saremo d'accordo domani", ha dichiarato Casini. "In realtà, però, il dibattito ha dimostrato che molti pensano ad un centro che deve essere subalterno e vassallo della sinistra: non esiste", ha puntualizzato il segretario dell'Udc.