Maroni: ritirerò i nostri deputati dal Parlamento

foto Ansa Correlati Maroni rilancia la Lega Nord

"Dopo l'approvazione della legge di stabilità e della legge elettorale, proporrò alla segreteria federale che la Lega decida di ritirare le proprie delegazioni da Camera e Senato". Lo ha detto Roberto Maroni, a Bologna per la manifestazione contro il governo Monti. Maroni ha invitato anche tutti i sindaci ad "azioni concrete che potranno arrivare anche allo sciopero fiscale e alle dimissioni di massa".

"Monti vada a casa"

"Monti ha reso i deboli ancora più deboli", ha attaccato Maroni chiedendo che "il governo dei tecnici vada a casa subito".



"Non abbiamo paura di nessuno, nemmeno di Monti e del suo governicchio. Monti è nemico del Nord", ha aggiunto il leader della Lega Maroni precisando che quella contro il governo "è una battaglia di democrazia perché il popolo è sovrano, non il burocrate di Bruxelles o chi sta sugli alti colli. Per noi la vicenda Monti è chiusa, Monti è nemico delle aziende del Nord strozzate dalle tasse".



"Abolire l'Imu"

"Bisogna abolire le tasse sulla casa perché per noi è un bene sacro", ha ribadito il segretario della Lega. Il governo Monti ha realizzato, secondo Maroni, "la più grossa batosta sulla casa mai fatta in un paese occidentale, con aumenti del mille per cento come se la casa fosse un bene rifugio o un modo per riciclare denaro".



Lombardia, "se me lo chiedono mi candido"

"Se qualcuno mi chiederà di candidarmi dirò di sì, per me è un orgoglio e non c'è niente di meglio che essere al governo nella propria Regione, in Lombardia ho i miei affetti e il mio mondo".



"Sarà una battaglia dura, ma ho le idee chiare", ha aggiunto Maroni citando due punti fondamentali di quello che è un anticipo di programma elettorale. "Per la Lombardia il 75% delle tasse deve rimanere lì - ha precisato il leader del Carroccio - e lotta senza quartiere alla criminalità organizzata".