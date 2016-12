"Siamo al lupo e l'agnello in salsa elettorale" - ha puntualizzato Bersani - "chi, a questo proposito, ci descrive come una forza isolata, mostra di non comprendere la pubblica opinione".

Al quotidiano "La Stampa" il segretario Pd ha poi dichiarato: "A quelli che lavorano per produrre un pareggio dico: badate bene che in quel caso si rivota, altro che Monti bis". "In caso di pareggio" - ribadisce poi il segretario Pd - "si torna a votare e lo dico sulla base di un ragionamento non solo politico ma anche squisitamente matematico. Forse pensano che tra sei mesi quando ci saranno cento e passa deputati di Grillo si potrebbe replicare la maggioranza che c'e'ora? Non esiste".



Casini: "L'Udc non vassallo del Pd"

"Bersani vuole un premio per il partito di maggioranza relativa del 10 per cento. Eravamo d'accordo prima, siamo d'accordo oggi, saremo d'accordo domani. In realtà, però, il dibattito ha dimostrato che molti pensano ad un centro che deve essere subalterno e vassallo della sinistra: non esiste". Così Pier Ferdinando Casini.

Renzi a Tgcom24: "Ci vuole una legge chiara dove tu la sera sai chi ha vinto"

"L’ambiente è centrale nel mio programma ma è la concretezza di chi sa far le cose, è il desiderio di parlare di progetti concreti". Queste le dichiarazioni di Matteo Renzi a Tgcom24. "Se l’Italia fa il suo mestiere - continua il sindaco di Firenze- "se fa per bene le cose che sa fare creiamo posti di lavoro. Il 38% delle nuove assunzioni derivano da questioni ambientali. Largo spazio alle politiche che rinnovano il territorio e all’investimento sul futuro. Il modello di sviluppo che presentiamo non è basato sul consumo di suolo ma vogliamo recuperare quello che già c’è".

Sul tema legge elettorale Renzi ha poi sottolineato come sia necessaria "una legge chiara dove tu la sera sai chi ha vinto, senza inciuci e imbrogli per cui voti per uno e poi viene eletto un altro. La cosa più semplice è applicare il modello di legge elettorale delle elezioni amministrative ma non è un problema tecnico è la volontà. Se i partiti voglio dare il potere ai cittadini prendono a modello la legge dei sindaci se voglio tenersi per sé la legge elettorale fanno il porecellum o il cinghialum". Il candidato alle primarie del Pd ha poi auspicato una vittoria per il centrosinistra in Lombardia.