Primarie Pdl, Alemanno: "Non mi candido"

foto LaPresse Correlati Berlusconi:"Le primarie si faranno" 11:11 - Il sindaco di Roma Gianni Alemanno non sarà tra i candidati alle primarie del Pdl. "Ho deciso di non candidarmi alle primarie nazionali del Pdl e di sostenere Alfano perché voglio che sia un progetto politico e non un toto-nomine: voglio che sia la nascita di un nuovo Pdl" ha spiegato infatti Alemanno. - Il sindaco di Roma Gianni Alemanno non sarà tra i candidati alle primarie del Pdl. "Ho deciso di non candidarmi alle primarie nazionali del Pdl e di sostenere Alfano perché voglio che sia un progetto politico e non un toto-nomine: voglio che sia la nascita di un nuovo Pdl" ha spiegato infatti Alemanno.

"Voglio essere candidato qui a Roma, voglio accettare la sfida e voglio anticipare le primarie che devono esserci anche per Roma Capitale", così il sindaco di Roma ha ribadito la sua intenzione di ricandidarsi alla guida della capitale.



"Credo che il 16 dicembre ci debbano essere le primarie nazionali, quelle regionali per il Lazio e quelle per il Comune di Roma", ha aggiunto Alemanno.